Her bir ürününü güçlü ve uzun araştırmalar sonucunda, dünya standartlarında üreterek eczacı ve dermatologların tavsiyeleriyle son kullanıcıya ulaştıran COSMED Cosmeceuticals, tüm cilt tiplerine özel sunduğu çözümlerle sağlıklı bakımı herkese ulaştırıyor.

Sağlıklı bir cildin vazgeçilmezi: Peeling

Güçlü ve etkin içeriklerin harmanlandığı yüksek performanslı peeling ürünü ‘%5 Mandelic Fluid,’; ‘mandelik asit’, ‘bakuchiol’ ve ‘beta-glucanın’ uyumlu kombinasyonuyla cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Ciltteki ince çizgi görünümünün azalmasını ve gözeneklerin minimize edilmesini destekleyen ürün, düzenli kullanımda lekelerin azaltılmasını ve cilt dokusunun iyileştirilmesini de sağlıyor. Hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun olarak formüle edilen ürün, farklı cilt yapılarına sahip kişilerin kullanımına uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Beş farklı etki tek üründe birleşti

‘All-in-One Discoloration Blend’, beş farklı etkiyi bir araya getiren formülüyle parlak bir cilde giden yolu açıyor. Leke karşıtı etki, ton eşitleyici, aydınlatıcı, nemlendirici ve anti-aging özelliklerine sahip özel formülüyle cildi koruma altına alan ürün, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun. Düzenli kullanımımda cilt üzerindeki lekeleri azaltan, ton eşitsizliklerini gideren ve daha parlak bir cilt elde edilmesini sağlayan ürün, cilt bakım rutininin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Eşsiz vanilya esansıyla parlak ve esnek bir cilt

Vanilya esansıyla zenginleştirilmiş ‘Moisturizing Vanilla Mask’, cildi derinlemesine beslerken nemlendirici etki de sağlayarak parlak ve esnek bir cilde ulaşılmasını sağlıyor. Vanilyanın büyüleyici kokusuyla kullananlara unutulmaz bir deneyim yaşatan maske, özel formülü ve bitkisel özlerin eşsiz karışımıyla yorgun ve mat görünen cildi canlandırarak yoğun bir nem sağlıyor. Zengin ve kremsi dokusuyla ciltte kadifemsi bir yumuşaklık bırakan ürün, tazelenmiş bir cilde sahip olunmasını sağlıyor. Haftada bir ya da cildin neme ihtiyacı olduğu anlarda kullanılabilen maske, cilt bakım rutininde ilk sıralarda yer alıyor.