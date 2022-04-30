Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız içi bakımının doğru ve düzenli yapılması gerekiyor. Özellikle düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanmak sağlıklı dişler için önemli. Ancak sağlıklı beslenme de diş sağlığını korumak için oldukça etkili.

Protez Uzmanı Dr. Eda Özdere, diş sağlığı hakkında merak edilenleri açıkladı…

Dr. Özdere’ye göre ağız sağlığıyla beslenme arasında çift yönlü bir ilişki var. Doğru beslenme ağızdaki dokuların sağlığını iyi yönde etkiliyor. Sağlıklı ağızlar besinlerin daha doğru çiğneyerek öğütülmesine yardımcı oluyor.

Kötü beslenme alışkanlıklarının doğrudan diş eti hastalıklarına neden olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak yanlış beslenme, diş eti hastalıklarının yayılma hızını artırabilir.

Şeker tüketimi ve sonrası dişleri fırçalamamak, diş çürüğü riskinin artışıyla ilişkilidir.

Öte yandan besleyici özelliği yüksek yiyecekler, diş ve diş etlerinin sağlığının korunmasını destekler.

Meyve, sebze, proteinli gıdalar, tahıl ve süt ürünlerini içeren dengeli bir beslenme planı, genel sağlığın yanı sıra optimum ağız sağlığı için gerekli desteği sağlar.