Pek çok insan daha rahat uyanabilmek için sabah duşu almayı tercih ederken, bazıları gün boyunca biriken yorgunluk ve kiri üzerinden atabilmek adına yatağa gitmeden önce duş almayı tercih ediyor. Bu konuda yıllardır süregelen tartışmayı sonlandırmak için alanlarında uzman olan bir pratisyen hekim ve bir şifacıya fikirlerini sorduk. Verdikleri cevaplar ise oldukça şaşırtıcı…

Pratisyen hekimliğin yanı sıra tıbbi danışmanlık da yapan uzmanlardan birinci, sabah veya akşam duş almanın genellikle kişisel tercih ve yaşam tarzına bağlı olduğunu açıkladı. Sabah duşlarının canlandırıcı etkisi nedeniyle popüler olduğunu, ancak her zaman daha iyi veya daha sağlıklı olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra akşam duşlarının rahatlamak, gerginliği gidermek ve huzurlu bir gece uykusuna hazırlanmak için harika bir yol olabileceğini ekledi. Ayrıca gün içinde biriken alerjenlerin ve kirin gece yatağınıza geçmesini önlemek adına akşam duşlarının faydalı olabileceğini söyledi. Akşam duş alınmaması halinde vücuttaki kir ve bakterilerin çarşaf ve yastık kılıflarına geçerek sivilce gibi sorunların yanı sıra kaşıntıyla birlikte ortaya çıkabilecek kuru cilt sorunlarının da ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman şifacı ise duşun alınma zamanındansa, su sıcaklığının çok daha önemli olduğunu vurguladı. Sabah duşlarının canlandırıcı olabileceğini ve tüm iş yoğunluğu öncesinde günü planlamak için güzel bir zaman fırsatı sunabileceğini belirtti. Bununla birlikte soğuk su terapisi uygulamayı öneren şifacı, duşunuzu soğuk su ile bitirmenin bağışıklığınızın canlanmasındaki önemini vurguladı. Öte yandan akşam duşlarının da sağlığınız için faydalı olabileceğini ve duş sıcak alındığında vücut ısınızın da otomatik olarak yükselip mayışmanızı sağlayarak vücudunuz için doğal bir yatıştırıcı işlevi görebileceğini açıkladı.

Tüm bu edindiğimiz bilgilerden çıkarılabilecek sonuç ise, duşun sabah veya akşam alınmasının tamamen kişinin tercihlerine ve yaşam şekline bağlı olduğu. Ancak tüm uzmanların hemfikir olduğu konu şu ki; duş rutininizde maruz kaldığınız suyun sıcaklığı sağlığınızı önemli ölçüde etkilemekte.