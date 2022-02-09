Klinik Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız, ‘Yedikleriniz ilacınız olsun’ vizyonuyla geliştirdiği bitki çayı ve sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan lezzetlerini sağlıklı beslenme tutkunlarının beğenisine sunuyor. Yalnızca diyet yapanların değil her daim beslenmesine dikkat edenlerin de vazgeçilmezi olacak bu lezzetler hem Yıldız’ın hem de danışanlarının severek tükettiği tariflerden oluşuyor.

Mesleğe ilk başladığı günden bu yana, ‘Yedikleriniz ilacınız olsun’ bakış açısını benimsediğini ve danışanlarına hazırladığı diyet programlarında kilo vermeyi destekleyici tıbbi şifa özelliğine sahip besinlere yer vermeye dikkat ettiğini dile getiren Yıldız, artizan lezzetleri hakkında şöyle konuştu: “Anti-aging ve antioksidan özellikleri bulunan, aynı zamanda kilo vermeye ve yağ yakımına yardımcı olan bitki çayları ile tok tutan sağlıklı atıştırmalıklar hazırladık. Kısa bir süre sonra çok özel içeriğiyle yeni bir çayımızı daha satışa sunacağız.”

İki şifalı lezzet Türkiye’de ilk kez Deep Blue Çay’da buluştu

Dünyanın farklı yerlerinde yetişen gurme çayları Türkiye’deki çay severlerle buluşturan Chado ile birlikte geliştirilen Deep Blue, dünyanın en iyi çay bölgeleri olan Çin ve Tayland’dan gelen özel karışımı nedeniyle çok özel bir çay. Çünkü yasemin aromalı Deep Blue’da mavi kelebek sarmaşığı ve beyaz çay Türkiye’de ilk kez bir araya geliyor. İçindeki beyaz çay yaklaşık 100 bin adet açılmamış tomurcuğun tek tek elle seçilip işlenmesinden elde ediliyor. Ciddi anlamda antioksidan kaynağı ve tıbbi şifa için çok değerli bitkilerden oluşan bu çay aynı zamanda zayıflamaya da katkı sağlıyor.

Doğal mavi rengiyle iştah kesiyor

Çaya doğal mavi rengini veren mavi kelebek çayının çiçeği ise Tayland’ın çok özel bir dağlık bölgesinde yetişen mavi kelebek çiçeğinden üretiliyor. Doğal mavi rengiyle iştah kesici özelliğe sahip Deep Blue, cilt sağlığının korunmasında, karaciğer detoksunda ve ödem atımında katkı sağlarken, yalnızca diyetlerimizin değil sağlıklı beslenmemizin de vazgeçilmezi olacak.