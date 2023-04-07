Geçtiğimiz günlerde sağ ayak bileğini burkan Edis, tüm konserlerini iptal edilmek zorunda kalmıştı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, “Beni çok zorladı. Konserlerim iptal oldu, işlerim aksadı. Spor yapan biriyim, spor yapamadım. Şu an iyiyim, geçti neredeyse. Konserlerimize de başlıyoruz yakında. Hatta ilk durak Azerbaycan olacak. Çok büyük bir salonda çıkacağız, orada çıkan da ilk Türk benim” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ‘Bana Ne’ adlı şarkısına gelen tepkiler ilgili ise Edis, “Diğer şarkılara nazaran daha kişisel bir yolu var. Çok sürpriz olmadı. Mutluyum ben” dedi.