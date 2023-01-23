Sosyal medyada fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Soyman, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ameliyattan sonra narkozlu hali ile çektiği videoyu paylaşan 61 yaşındaki sanatçı, videoya “Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler… Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin” notunu ekledi. Faik Öztürk ise ameliyat sürecinde hayat arkadaşını yalnız bırakmadı.

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