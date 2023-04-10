Geçirdiği boyun ve gıdı gerdirme ameliyatından sonra Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Safiye Soyman, doktora pansumana geldiğini söyleyerek “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar” dedi.

Estetik sonrası neşesi bir hayli yerinde olan Soyman, “Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil. Çok mutluyum bütün hanımlara tavsiye ederim. Hemen böyle dişçiye gider gibi iki saate yapılan bir operasyon” şeklinde konuştu.

Yaşlanma korkusu olmadığını ama sahne aldığı için seyirciye olan saygısı nedeniyle operasyon yaptırdığını söyleyen 62 yaşındaki şarkıcı, “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Onun için biz de böyle halkımıza ve kendimize saygımızdan dolayı, görüntümüzle, giyimimizle bu şekilde çıkmalıyız onların karşısına. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı” ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta Kahramanamaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra olası İstanbul depremi yüzünden korku yaşadığını belirten Safiye Soyman, afet bölgesine gönderdiği yardımları ise saklı tuttuğunu söyledi.

Soymani “’İbadet de kabahat de gizli yapılır’ derler. Sosyal medyadan ‘reklam yapıyorsun’ eleştirileri almamak için bu yolu seçtim. Zaten yapacağımız bazı şeyleri şeyleri yaptık. Yardımları göz önüne sürdüğün zaman bu sefer ‘reklam mı yapıyorsun?’ diyorlar. Faik Bey de yaptı gereğini, ben de yaptım. Hepimiz bir takım şeyler gönderdik. Ben deprem olduğunda safra kesesi ameliyatı olmuştum. O yüzden bölgeye gidemedim” dedi.

Ünlü isim, yaşadığı deprem korkusunu ise “Akşamları eve gidip yatamıyorum. Gidip kızımda kalıyorum. Güveniyorum oturduğum eve ama yine de insan endişe duyuyor. Korkunun ecele faydası yok” şeklinde ifade etti.