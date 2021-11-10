Şafak Sezer yeni filminin çekimlerine başladı

Yeni filmin çekimleri başladı

Nişantaşı’nda bir AVM çıkışında görüntülenen oyuncu ve yönetmen Şafak Sezer, yeni filmi için senaryo yazdığını söyledi. Sevenlerine müjdeli haberi veren Sezer, “Senaryosunu yazmaya başladığımız yeni filmin çekimlerini de yavaş yavaş yapmaya başladık. Önümüzdeki sezon seyirciyle buluşuruz” dedi.





Sezer’in göz altındaki kızarık muhabirlerin dikkatini çekti. Konu üzerine ünlü oyuncu “Kötü bir durum yok. Küçük bir operasyon geçirdim. İyileşme sürecindeyim” diyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.

“Diziler ve filmler artık telefonlarda”

Sinema sektörü hakkında konuşan Sezer, “Artık seyirciyi evden çıkaramıyoruz. Kimse sinema salonlarına gitmiyor. Diziler ve filmler artık telefonlarda… Önümüzdeki dönemlerde şu olacak “Nerede oynadın, telefonda oynadım” olacak. TV’yi falan unutalım artık! Bitti o işler” dedi.