Önceki gün kendisine ait olan balıkçı restaurantında silahlı saldırı sonucu öldrülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den açıklama geldi. Kocadereli, “Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun” dedi.

Önceki gün silahlı sonucu öldürülen Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde defnedildi.

Cenazeye 15 yıllık eşi iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli’de katıldı.

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmadı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun”

İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, “Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum” dedi.