En iyi kardiyo yöntemlerinden biri olan ip atlama özellikle profesyonel sporcuların vazgeçilmez egzersizlerindendir. İnsan vücuduna çeşitli faydaları olan ip atlama kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Dakikada 10 kalori yakmanızı sağlar

İp atlamak kilo verme üzerinde çok etkili olan basit ve çok ekonomik bir egzersizdir. Dakikada 10 kalori yakmanızı sağlayan bu egzersiz ile kilo vermeniz çok daha kolay hale gelecektir. Orta tempolu bir yürüyüş ile bir saatte 250 kalori yakarken ip atlayarak dakikada 10 kalori yakmanız mümkündür. Ancak egzersiz kısa süreli uygulanmalıdır. Bu sayede vücudun gücü ve koordinasyon düzeyi de üst seviyeye çıkacaktır. Her geçen gün egzersizin şiddeti arttırılmalıdır.

Kas kütlenizin artmasına yardımcı olur

İp atlayarak zayıflama size kilo verdirmekle kalmaz aynı zamanda kas kütlenizin artmasına da yardımcı olur. Çok kısa süre içinde çok daha dinamik ve güçlü kaslara sahip olursunuz. Bu yüzden ip atlayarak zayıflama çok kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır. İp atlayarak karın bölgenizi sıkılaştırırsınız. Ayrıca, baldır bölgenizi de güçlendirir.

Kalp sağlığınızı düzenler

İp atlamak “tüm vücut” antrenmanı olduğu için kondisyonunuzun gelişimine katkı sağlayacaktır.İp atlamak kalp sağlığınızı düzenler. Kalp ritminizi arttırarak düzene girmesini sağlar. Ancak herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa bu tür yüksek tempolu antrenmanları tercih etmemelisiniz.

Akciğer kapasitenizi arttırır

İp atlamanın diğer bir faydası ise akciğer kapasitenizi arttırmasıdır. Bunun dışında tek başına ip atlayarak zayıflamak mümkün değildir. Beslenmenize de dikkat ederek bir diyet programı ile birlikte ip atlayarak zayıflama mümkün olacaktır. İp atlayarak zayıflama için diğer faktörleri yerine getirmek oldukça önemlidir.