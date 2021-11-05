Sadakatsiz dizisi dünyanın bir ucuna gidiyor!

İkinci sezonu devam etmekte olan Sadakatsiz, yurt dışında çok ilgi görüyor. Bir süre önce İspanya’ya satılmış olan Sadakatsiz, şimdi de Güney Amerika’ya gidiyor, 2022 yılında Şili’de seyircisiyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen yayıncılık şirketlerinden Warner Media, Türk dizileriyle oldukça ilgili. Şirketin, Latin Amerika seyircisine yönelen kanalı HBO Max’te Türk dizileri de yer alacak, bu dizilerden biri de Sadakatsiz.

Med Yapım ve Ay Yapım’ın ortak olarak kurduğu Madd Entertainment şirketinin yayıncı kuruluşa tam 10 Türk dizisini sattığı söyleniyor. Kanalda Sadakatsiz’le beraber Kızım, Nehir, Menajerimi Ara, Kadın, Mucize Doktor, Çatı Katı Aşk, Alev, Alev, Kara Sevda ve Babil dizileri de yer alacak.