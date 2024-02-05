Zaman içinde dökülme kaynaklı saç azalması yaşadıysanız veya ince telli saçlara sahipseniz, seçtiğiniz saç kesim stiliniz bu oldukça etkiliyor olabilir. Her şey, saç kesiminizi korumak ve stilinizin yarattığı optik illüzyonlarla ilgili. Bununla birlikte saç kesiminiz ne kadar başarılı olursa olsun; ince telli saçlar için en kötü şekillendirme hataları ağır saç kremi ve ağır saç yağları kullanmaktır. Bunlar sadece saçlarınızı yağlı göstermekle kalmaz, aynı zamanda ağırlaştırır ve hacimli görünme potansiyellerini engeller.

Hayalinizdeki gür saçlara kavuşmak için aşağıdaki 5 saç kesiminden kendiniz için en uygununu bulun!

1- Pixie kesim

2- Bob kesim

3- Yoğun katlı kesim

4- Lob Kesim

5- Katlı ve kaküllü bob kesim

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