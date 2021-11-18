Saçlarınıza iyi gelecek saç bakım ürünleri

Kuru, yıpranmış ve canlılığını yitirmiş saçlara mükemmel çözüm. Duş rutininizde ve sonrasında saçlarınıza uygulayacağınız ekstra bakım yağ ve serumlarla kendinizi şımartabilirsiniz.

Saçlarınızın her telline kadar parlak ve yumuşak olmasını sağlayacak bakım ürünleri;

Schwarzkopf BC Bonacure Mucize Marula Yağı



Kerastase Elixir Ultime Hacim Güzelleştirici Yağı

Schwarzkopf Bonacure Q10 Time Restore Serum

Skinfood Argan Oil Silk Plus Saç Bakım Serumu

Bumble and Bumble Hairdresser’s görünmez yağı

Kerastase Direnç Serumu

Yves Rocher Yıpranmış Saçlar için Kırılma Karşıtı Serum