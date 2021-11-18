Saçlarınıza iyi gelecek saç bakım ürünleri
Kuru, yıpranmış ve canlılığını yitirmiş saçlara mükemmel çözüm. Duş rutininizde ve sonrasında saçlarınıza uygulayacağınız ekstra bakım yağ ve serumlarla kendinizi şımartabilirsiniz.
Saçlarınızın her telline kadar parlak ve yumuşak olmasını sağlayacak bakım ürünleri;
Schwarzkopf BC Bonacure Mucize Marula Yağı
Kerastase Elixir Ultime Hacim Güzelleştirici Yağı
Schwarzkopf Bonacure Q10 Time Restore Serum
Skinfood Argan Oil Silk Plus Saç Bakım Serumu
Bumble and Bumble Hairdresser’s görünmez yağı
Kerastase Direnç Serumu
Yves Rocher Yıpranmış Saçlar için Kırılma Karşıtı Serum