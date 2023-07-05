Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçtiğimiz hafta saçlarını kazıtarak imaj değiştiren şarkıcı, konsere perukla çıktı.

Bir ara sahnede peruğunu çıkaran şarkıcı, hayranları tarafından alkışla karşılandı. “Saçımı nasıl buldunuz?” diye seyircisine soran Tilbe, “Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah’a şükür” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Açıklamalarına devam eden Tilbe, “Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60’lara doğru yürüyoruz Allah’a şükürler olsun.