Marlon Brando, 1973 senesinde Baba (The Godfather) filmiyle kazandığı Oscar ödülünü reddettiğini açıklaması için sahneye Kızılderili Sacheen Littlefeather çıkmıştı. Brando, yerine Littlefeather’ı göndererek ABD film sektörünün, Kızılderilileri barbar ve cani göstermesini protesto etmişti. Brando’nun protestosunun temsili için sahneye çıkan Littlefeather, seyircinin bağırmasına ve ırkçı söylemlere maruz kalmıştı.

Oscar törenlerini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaşanan olaydan 50 yıl sonra geçtiğimiz haziran ayında Littlefeather’a bir özür mektubu gönderdi. Akademi Başkanı David Rubin, resmi özür mektubunda, “Maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı. Yaşadığınız duygusal yük ve sektörümüzde kendi kariyerinizin maliyeti onarılamaz” ifadelerini kullandı. Rubin, “Gösterdiğiniz cesaret çok uzun zamandır kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz” dedi.

Littlefeather, Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde kendisi için düzenlenen “An Evening with Sacheen Littlefeather” adlı özel etkinliğe katılarak Oscar’dan gelen özrü resmi olarak kabul etti. Littlefeather, “Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum” sözlerini söyledi.

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