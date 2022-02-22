Saçlarımız dış görünüşümüzün en göz önünde parçası, bu nedenle kadın veya erkek fark etmeksizin hepimiz için sağlıklı, gür ve parlak görünen saçlara sahip olmak hem görsel hem de psikolojik açıdan önemli. Fakat sağlıklı saç tellerine sahip kişilerde dahi günde 50 ile 100 arasında saç teli dökülmesi gözlemlenir. Bütünüyle saç dökülmesini engellemek mümkün değil. Ancak saç tellerinizde incelme veya saç ayrımınızda genişleme gözlemliyorsanız çok geç olmadan önlem almaya başlamanız gerekir.

Yapmanız gereken, hem saç tellerini güçlendirecek ve yeniden yapılandıracak, hem de dökülmeleri önleyebilecek bir şampuan bulmak! Bu şampuanların hangisini olduğunu merak ediyorsanız her bütçeye hitap eden saç dökülmesine karşı en iyi 5 şampuanı biz sizler için araştırdık.

1.Vichy Dercos Energisant saç dökülmesine karşı etkili şampuan

Saç dökülmesi için en çok tercih edilen Vichy Dercos Energising Şampuan Saç Dökülme Karşıtı şampuan tüm saç tiplerine uygun. İçerdiği Pro-vitamin B5 sayesinde zayıflamış saç köklerinin onarılmasını, yeni saç oluşumunu desteklemeyi ve erkek ve kadın tipi saç dökülmesini durdurmayı vadediyor.

Liste Fiyatı: 209,90 TL

2.Ducray Anaphase Plus şampuan saç dökülmesine karşı

Dermatologların da tavsiyesi olan Ducray Anaphase Plus şampuan saçın nemlenmesine, saç derisinin yenilemesine ve saçların yeniden yapılanmasına destek oluyor. Günlük kullanıma uygun olan şampuan, içerdiği Biotin ve Vitamin B6 ile saç dökülmesini en aza indiriyor.

Liste Fiyatı: 169,00 TL

3.Revox At Kuyruğu Biotin Collagen şampuan

Son dönemde kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen Revox şampuan, diğer şampuanlardan farklı olarak at kuyruğu bitki özü içeriyor. İçeriğinde ki Biotin ve Kolajen sayesinde saçlarınızın yoğun olarak beslenmesine ve saç kayıplarının engellenmesine yardımcı olan şampuan, şampuan formülasyonunda birçok bitki özü içeriyor.

Liste Fiyatı: 99,50 TL

4.Prozinc Plus Şampuan

Dermatolojik olarak test edilen Prozinc Plus şampuan, saç tellerine zarar veren Paraben ve sls içermiyor. Saç dökülmesinin yanı sıra saçın zamanla tarama, fön, hava kirliliği ve güneş ışınları nedeniyle kaybettiği elastikiyet ve canlılığı geri kazanmasına yardımcı olan şampuan, günlük kullanıma da uygun.

Liste Fiyatı: 95,90 TL

5.Bioblas Probiotic and Panthenol şampuan

Kullanıcılar tarafından tam not alan şampuan, saçlara doğal parlaklığını ve esnekliğini kazandırmayı vadediyor. Zengin bitkisel aktifler ile saç dökülmesini en aza indirmeye ve saç derisinin doğal bariyerinin korunmasına yardım ediyor.

Liste Fiyatı: 64,95 TL