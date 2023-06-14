Saç dökülmesi sorunu koronadan bu yana dünyanın genel problemlerinden biri oldu. Sebebi, artık yaşamayan ama vücuttan ve saçtan bir türlü ayrılmayan zombi hücrelerin çoğalmasına neden olması. Tabii stres, eksik ya da sağlıksız beslenme, kireçli sular, güneş saç problemlerini daha da üst seviyeye taşıyor.

Forcapil Anti Chute Sprey, saç derisini yeniden yapılandıran, güçlendiren ve en önemlisi zombi hücrelerle savaşan bir içeriğe sahip.

Peki zombi hücreler aslında ne demek? Arkopharma Türkiye Sağlık Danışmanı Levent Gök açıklıyor; “Yaşlanan hücrelerin bir diğer adı zombi hücrelerdir. Bu hücreler bölünmeyi durduruyor ancak hiç ölmüyorlar. Zombi hücresi az sayıda olursa sorun yaratmıyor. Ancak yaşlandıkça bağışıklık sistemi zombi hücrelerini temizleme yeteneğini kaybediyor. Bu gerçekleştiğinde faydaları hiç kalmıyor ve sadece zarar vermeye başlıyorlar Ayrıca, zombi hücreleri biriktikçe etraflarına “toksik etkileri olan iltihaplı kimyasallar” salmaya, yakındaki tüm sağlıklı hücreleri etkilemeye başlıyorlar.

Eğer çok birikirlerse sadece cilt yaşlanmasını artırmakla kalmıyor, saçlarımızı döküyor, çeşitli hastalıklara katkıda da bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili devam eden çok sayıda da araştırma mevcut.

Forcapil Anti Chute Spray, ilk kullanım ayından itibaren saç derisini iyileştirdiği klinik olarak etkinliği kanıtlanmış bir ürün. Aktif bileşenleri ile oldukça konsantre olan bu formül, 5 bitki özünü (Bambu, Isırgan Otu, Darı, Ginkgo, Atkuyruğu), Amino Asit, B5, B6 Vitaminleri, Biotin, Çinko ve Hyaluronik Asit içeriyor. (Fiyatı: 620 TL)