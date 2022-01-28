Kar yağışı sonrası ünlü isimler ve fenomenler kar üstünde bikini ve mayolarla pozlar verdi. Resmen bir trend olan bu akıma sunucu Saba Tümer de uydu.

Bornozuyla kara çıkan Tümer vermek istediği pozun yanına yaklaşamadı.

Kar üstünde poz veren Saba Tümer paylaşımına “Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum” dedi.

Alican Yücesoy bu paylaşıma “Saba kalk yerine yat aşkım. Hadi” yorumunda bulunurken Behzat Uygur ise “Kahkahan donmuş…” dedi.