Ryan Reynolds ile mutlu, eğlenceli bir evliliği ve üç kızı olan Blake Lively, bugünlerde eşiyle beraber dördüncü bebeklerini bekliyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftten Lively’nin, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli karnı burnunda pozu sevenlerini eğlendirdi. Ünlü oyuncuya milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi.

Spor eğitmeni Don Saladio ile paylaşım yapan ünlü oyuncu, fotoğrafına “Spor egzersizlerini aylardır yapıyorum. Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım” notunu düşerek, karnı burnunda haliyle dalga geçti.

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