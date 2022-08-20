Ryan Gosling yeni Ocean’s Eleven filminde Margot Robbie’ye eşlik edecek. Barbie filminde Ken karakterine hayat veren oyuncu, Robbie ile bir kez daha aynı filmde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

İlk olarak 1960’da yaratılan soygun filmi serisi, 2000’lerde yönetmen Steven Soderbergh’in Ocean’s Eleven’ı günümüz için yeniden tasarlamasıyla yeni bir yöne girdi. George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon, Ocean’ın ilk üçleme filmleri için yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna liderlik etti.

Filmler hem gişe hasılatı anlamında yüzleri güldürdü hem de eleştiriler olumluydu. Üçlemenin 2007’de tamamlanmasından sonra Warner Bros., Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway ve Helena Bonham Carter gibi tamamı kadınlardan oluşan bir suçlular ekibinin parçası olarak rol aldığı Ocean’s Eight adlı bir spin-off serisine imza atmak için yaklaşık 10 yıllık bir ara verdi.

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