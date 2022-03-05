İngiliz basını, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ünlü modellerin ve sosyal medya yıldızlarının göz önünde bulunmak istemediğini bu yüzden de moda haftalarına katılmadığını yazdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde çatışmalar sürerken, gözler Rusya’nın en tanınan isimlerine çevrildi. İngiliz basını, savaşın moda sektörünü de etkilediğini yazdı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Rusya’nın tanınan sosyal medya yıldızları, modeller ve ünlüler son dönemde yaşananlar nedeniyle göz önüne bulunmak istemiyor.

Rus modeller Irina Shayk, Sasha Pivovarova ve Natalia Vodianova Paris Moda Haftası’na katılmadı.

Ünlü isimler sosyal medya üzerinden sessizliklerini bozarken, ‘savaşa hayır’ paylaşımları yaptı.

Yalnızca eski dünya bir numarası 34 yaşındaki tenisçi Maria Sharapova, Fransa’nın başkentine seyahat etti.