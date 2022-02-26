Yaklaşık 60 bin lira ödeyerek bıçak altına yatan Rus güzel Yulia Tarasevich, Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu. Fakat estetik operasyon sonrası Tarasevich’in yüzü şişti ve iltihaplandı.

Bu kez durumun düzeltilmesi için defalarca ameliyat olan Tarasevich, tüm bunlar için de 375 bin TL ödedi ancak yüzü daha kötü hale geldi.

Olayı yargıya taşıyan Tarasevich, yaptığı açıklamada, “Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ise sorumluluk kabul etmeyerek, Yulia Tarasevich’de nadir bir genetik hastalık scleroderma olduğunu iddia etti.