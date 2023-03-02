Aromaterapi, duyularınızı sakinleştirmenin en haz verici yollarından biridir. Öyle ki, harika kokuların verdiği zevk hissiyle zihninize ve duyularınıza ulaşıp uyarılmasıyla sizi olduğundan daha rahatlamış bir ruh halinde olmanızı sağlar. Özellikle, kokulara karşı bir zaafınız varsa sizin için en doğal terapi yöntemi olacaktır. Aromaterapi, köklü bir terapi çeşidi olup duyularınızı gevşetmek için hem enerjisel hem de fiziksel dengeyi sağlar. Hangi bitkinin kokusunu seçerseniz seçin, size bitkinin özünden gelen şifalı etkiyi sunacaktır. Lavantanın rahatlatıcı özelliğinden, limonun antiseptik özelliğine kadar; esans yağlar yalnızca duyularınıza hitap etmeyip size gerekli olan arındırıcı etkiyi de sağlamaya yardımcı olurlar.

Peki bu esans yağları nasıl kullanabiliriz? Aslında, aromaterapinin en cezbedici rolünü de bu kısım ele alır. Esans yağları kullanarak, ister mumlar ile tütsüler eşliğinde ve bir buhurdanlık aracılığıyla odanıza kokuların yayılmasını sağlayarak terapinizi oluşturun ya da masaj yoluyla hem zihninizi hem de kaslarınızı gevşetin. Ayrıca aromaterapi ile, banyo esnasında bedeniniz temizlenirken ruhunuzun da arınmasını gerçekleştirebilirsiniz. Zevkiniz nasıl olursa olsun, esans yağların etkileri sayesinde rahatlama hissinin kollarında kendinizi bulabilirsiniz. İşte, aromaterapi için en iyi esans yağlar sizlerle…

Lavanta

Lavanta yağı, kaygı ve stresi minimuma indirebilmesi sayesinde sakinleştirici etkilere sahiptir. Eğer gece saatlerinde lavanta yağını kullanırsanız uyku kalitenizi de arttırmış olursunuz.

Bergamot

Bergamot yağı, kan basıncını ve kalp atışının hızını düşürerek daha dinç hissetmenizi sağlar. Depresyonun neden olduğu duyguları hafifleterek daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Sandal Ağacı

Odunsu kokusu sayesinde bulunduğunuz yerin atmosferini değiştirerek sizi adeta mistik bir doğaya götürür. Ruh halini dengelerken, odaklanmayı da arttırır.

Gül

Dişil enerjiyi arttırarak dişil duyularınızı uyarır. Eğer, mumlar eşliğinde meditasyon yapma fikriniz varsa bulunduğunuz ortama gül yağını da eklerseniz rahatlama hissinin zirvesine ulaşabilirsiniz.

Buhur

Buhur, ‘yağların kralı’ olarak geçer. Odunsu ve baharatlı bir kokusu bulunur. Antidepresan özelliğe sahip olup, astımı iyileştirir ve masaj için en uygun yağ olarak bilinir. Cilde uygulamadan önce seyreltmeyi unutmayın.

Limon

Limon yağı, kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olurken bakterileri öldürerek daha arınmış bir ortam sunar. Diğer yandan, mide bulantısına ve ağrılara da oldukça iyi gelir.

Biberiye

Biberiye yağı, enerjinizi yükseltmek için birebir olup antidepresan ve dezenfektan özelliklere sahip. Bitkinin şifalı etkenleri sayesinde hem daha enerjik hem de daha rahatlamış hissedin.

Ecrin Engin

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