RTÜK’ten ‘Üç Kuruş’ dizisine ağır ceza!

Show TV’nin yeni dizisi ‘Üç Kuruş’, geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle Roman Dernekleri Federasyonu ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Puçu tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na şikayet edilmişti.

Verilen şikayet dilekçesinin ardından diziyi incelemeye alan RTÜK, ‘Üç Kuruş’u yayınlayan kuruluş olan Show TV’ye idari para cezası uygulama kararı aldı.

Bahsi geçen şikayet konularının üst toplantısında incelendiği bildirilen açıklamada, dizide yoğun argo kullanımının, kavga görüntülerinin sıklığı, kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahnelerin yasa ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre; kadına yönelik şiddet, taciz gibi olumsuz davranışlar ile ilgili sahnelerin seyircilerin bahsi geçen durumları normalleştirmelerine ve şiddetin gerçek hayatta yer edinmesine yol açacak bir etkiye neden olabileceği kanaatiyle, dizinin yayın kuruluşu olan Show TV’ye ağır idari para cezası verilmesine karar verildi.