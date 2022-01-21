Bir süredir, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleri sebebiyle hedef gösterilen usta sanatçı Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Birgün’de yer alan habere göre Uslu’nun, kanal yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Sezen Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirildi.

Aynı habere göre RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun tek uyarısı, Sezen Aksu’nun şarkısı hakkında değildi. Uslu’nun, “Milli ve manevi değerlere aykırı tüm şarkılar için” aynı talepte bulunduğu kaydedildi.

Müzik yayıncılarına yönelik uyarı telefonu hakkında konuşan Uslu, görüşmelerin “kanallar zarar görmesin diye” yapıldığını söyledi. Uslu, “Sezen Aksu’nun kamuoyunun gündemine gelen şarkısı ile alakalı bir uyarıda bulunduk” ifadelerini kullandı.