RTÜK, 28 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri biter bitmez harekete geçti. İzleyiciler tarafından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda RTÜK, 6 kanalın çok sayıda şikayet aldığını açıkladı.

Kamuoyuna yapılan duyuruda “İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme kararını sosyal medya hesabından yayınlayarak “Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız” dedi.