Ünlü model Rosie Huntington Whiteley, Marks and Spencer ile 2012’de başlayan iş birliğinin 10’uncu yılını yeni bir çekimle kutladı. İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen 35 yaşındaki İngiliz model, kendi adının verildiği Rosie koleksiyonunu tanıttı. Yıldız isim 16,4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Jason Statham ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Rosie Huntington Whiteley, “Modellik kariyerimin başında sonsuza dek sürmeyecek gibi görünüyordu, bir raf ömrünüz var. Görünüşüme bağlı olmayan bir tür güvenliğim olduğundan emin olmak istedim. Beynimi kullanmak, farklı yolları keşfetmek ve yeni şeyler denemek istedim” dedi.

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