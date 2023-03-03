Son zamanlarda başarılı işlere imza atan ve kısa sürede müzik dünyasında kendisi kanıtlayan Rosalía, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki YouTube Theatre’da düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri’ne katıldı.

Yılın Yapımcısı Ödülü’nü kazan başarılı şarkıcı Rosalía, geceye tül elbisesinin üzerine giydiği balıkçı kazağıyla ve verdiği göğüs dekoltesiyle damga vurdu.

Sosyal medya hesabından ödül gecesinden pozlarını paylaşan Rosalía, “Çok heyecanlıyım ve ayrıca Lana del Rey ile tanıştım ve harika olduğu ortaya çıktı” diyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

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