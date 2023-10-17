Yolun başında olmasına rağmen onu geleceğe taşıyacak olan değerleri erkenden belirliyor, kendi çizgisini oluşturmak için anın getirilerine odaklanıyor. Enes Koçak, oyunculuğun sınırlarını keskinleştirerek güçlü bir duruş sergiliyor.

Seni ilk kez görenlere ‘’kim bu çocuk?’’ sorunu sordurtuyorsun. Nasıl tanımlamak istersin kendini?

Oyunculuğu meslek olarak seçmiş genç birisi olarak kendimi yolun çok başında ama aynı zamanda içinde bulunduğum iş itibariyle şanslı biri olarak görüyorum. Oyunculuk bir yolculuksa eğer bu yolculuk sırasında yeni şeyler öğrenirken beni var eden karakter çizgimi de korumaya çalışan biriyim diyebilirim.

Sanırım en saf ve özel düşler, çocukluk yıllarımızda kurduğumuz hayaller. O yılların karakterine bıraktığı izleri nasıl tanımlarsın?

Küçükken çok hayalperesttim. Bu hala devam ediyor aslında. Hayal kurmaktan vazgeçmedim. Çocukluk hayallerime ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini çocukken öğrendim. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam etmek için çok çalışmam gerektiğini biliyor ve ona göre işi sıkı tutuyorum.

Bazen bazı kararlarımızı bir basamak olarak kullanabiliyoruz. Sen kararlarını alırken stratejik davrandığın oluyor mu?

Duygusal bir insanım. O yüzden kararlarımı alırken çoğunlukla duygusal olarak hareket ediyorum. İç sesimi dinleyerek aldığım kararlarıma güveniyorum. Ama tabii ki konuya göre arada stratejik kararlar alabiliyorum. Benim en büyük stratejim çok çalışmak. Aslında duygusal olarak verdiğim kararlar beni daha çok çalışmak için motive ediyor.

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Röportajın tamamı ALL Ekim 2023 sayısında…