Romeo Beckham ve model sevgilisi Mia Regan, pazartesi günü Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleşen 2021 İngiliz Moda Ödülleri‘nde kırmızı halı heyecanı yaşadı.

Törende ilk kez birlikte görüntülenen çiftten 19 yaşındaki Beckham, askeri tarzda klasik bir takım elbise giyerken, yine 19 yaşındaki Regan, lüks moda kiralama sitesi My Wardrobe HQ’dan siyah, püsküllü bir Proenza Schouler elbisesi tercih etti. Genç model görünümünü, siyah topuklu ayakkabılar ve püsküllü sarı bir çanta ile tamamladı.

Etkinlikten önce, Beckham‘nun ünlü moda patronu annesi Victoria Beckham, Regan’ın kırmızı halı heyecanını hafifletmeye yardımcı oldu. Victoria Beckham ile kırmızı halı hazırlığını anlatan Regan “Onunla ne giyeceğimi, hangi tırnakları ve makyajı yapacağımı konuşmak bile, benim için çok güzel bir şey” dedi.

Victoria ve David Beckham’ın ikinci en büyük çocuğu Romeo Beckham, sevgilisi Mia Regan ile ilk halka açık gezilerini Haziran ayında Londra’daki bir Wimbledon etkinliğinde yapmıştı. Genç çiftin ilişikilerine 2019 yılında başladığı bildirildi.