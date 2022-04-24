İngiliz eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın küçük oğlu Romeo Beckham’ın da abisi Brooklyn Beckham gibi kendini evliliğe hazır hissettiği ve yakın zamanda evleneceği söyleniyor.

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn’in evlenmesinin ardından ikinci büyük oğulları Romeo Beckham’ın da yakın zamanda evleneceği konuşuluyor. Üç yıldır Mia Regan ile birlikte olan 19 yaşındaki Romeo’nun, evlenme teklifi etmek için abisinin düğününü beklediği konuşuluyor.