Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı dizi/filmlerdeki rolleri için yalan söylediğini biliyor muydunuz? Ünlü yıldızlar rollerin sahibi olabilmek için fiziksel özellikleri, yetenekleri, eğitimi ve deneyimleri hakkında yalanlar söylemiş. Kimisi söylediği yalanlarla rolün sahibi olup, şöhretine şöhret katarken, kimisi ise yalanının ortaya çıkmasıyla rolü alamadı.

Twilight film serisinin yıldızı Robert Pattinson’dan, Bridgerton dizisinin yıldızı Phoebe Dynevor’a… İşte rol alabilmek için yalan söyleyen dünyaca ünlü yıldızlar ve söyledikleri yalanlar…

George Clooney

Dünyaca ünlü yıldız George Clooney, bir rol için girdiği seçmelerde deneyiminin sorulması üzerine ‘Kedi Kız (Cat People)’ filminde rol aldığı hakkında yalan söylemiş. Clooney’in bu yalanı ise kısa sürede ortaya çıkmış. Çünkü soruyu soran kişi ‘Kedi Kız (Cat People)’ filminin de cast seçimlerini yapan yönetmen Mary Goldberg’müş.

Robert Pattinson

‘Harry Potter ve Ateş Kadehi’ndeki ve BBC draması ‘The Haunted Airman’da rol aldıktan sonra iş bulmakta zorluk çeken Robert Pattinson, eğitim hayatıyla ilgili yalan söylemiş. Pattinson söylediği bu yalanı bir gazeteye verdiği röportajda şu sözlerle itiraf etmiş: “Yıllardır işsizdim ve Los Angeles’a gittiğimde tüm yönetmenler son birkaç yıldır ne yaptığımı soruyordu. Ben de ‘Oh, RADA’daydım’ diyordum. İngiliz aksanınız varsa, bu konuda son derece inandırıcı olabilirsiniz. RADA, dünyanın en iyi tiyatro okulları arasında sayılan Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi’dir. Ama bir sürü İngiliz, Los Angeles’a taşınmaya başladığında bu yalanım işe yaramadı. Sonra bir süre Amerikalı gibi davrandım. ‘Alacakaranlık’ çıktığında hala Amerikalı gibi davranmaya çalışıyordum.”

Phoebe Dynevor

‘Bridgerton’ dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Phoebe Dynevor, dizideki rolü alabilmek için yalan söylemiş. At binme konusunda daha önce hiç deneyimi olmayan ünlü yıldız, at binmede çok yetenekli olduğunu söyleyerek yalan söylemiş. Bir dergiye verdiği röportajda konu hakkında konuşan ünlü yıldız şunları söyledi: “Seçmelerde bana sorulduğunda, ‘Evet, bu konuda harikayım. Çok fazla ata bindim. Bu rol için mükemmel olduğumu düşünüyorum’ dedim. Birkaç ders aldıktan sonra da iyi bir at binicisini haline geldim. Sonunda da ata binmeyi çok sevdim, çok eğlenceliymiş meğer.”

Chris Hemsworth

‘Thor’ rolüyle tanınan dünyaca ünlü yıldız Chris Hemsworth, bu rolünü söylediği bir yalanla kazanmış. Boyu aslında 1.90 olan ünlü oyuncu, filmdeki rolü almak için boyu hakkında yalan söylemiş. Ünlü yıldız bir dergiye verdiği röportajda şu sözlerle itiraf etmiş: “Film için en fazla 1.85 boyunda birini arıyorlardı. Ben de bana sorduklarında 1.85 boyunda olduğumu söyledim ve bu sayede filmde rol alabildim.”

Idris Elba

Ünlü oyuncu Idris Elba verdiği bir röportajda, The Wire dizisinin kast direktörü Alexa Fogel’ın kendisine seçmelerde İngiliz yerine Amerikalıymış gibi davranmasını söylediğini anlattı. Bunun sebebi ise dizinin yaratıcısı David Simon’ın Amerikalı olmayan oyuncuları istememesiymiş. Dördüncü seçmelere kadar bu yalanı devam ettiren Elba, geçmişi hakkındaki sorular üzerine gerçeği itiraf etmiş. Elba, “Ailem bana yalan söylemememi öğretti. ‘Karşındakinin gözünün içine bakmalı ve dürüst olmalısın’ derlerdi. Ben de yalan söylemekten vazgeçtim” derken, ona yalan söylemesini söyleyen Alexa’nın da kovulmamasını istemiş. Gerçeği itiraf eden Idris Elba başlangıçtaki rolü olmasa da farklı bir rol için diziye seçilmiş.