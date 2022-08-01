Senaryosunu Robert Lawton kaleme aldığı, spin-off serisi Creed’in ardından Rocky evrenindeki Stallone’un unutulmaz rakibi Ivan Drago’yu konu alan proje MGM tarafından duyuruldu.

Baba-oğul olan Viktor Drago ve Ivan Drago odaklanacak olan filmden önce Drago ailesi, 23 Kasım 2022’de vizyona girmesi planlanan ‘Creed III’de geri dönecek.

Stallone’un ekranda görünmediği ilk Rocky filmi olan ve Michael B. Jordan’ın ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği . ‘Creed III’de ayrıca, Florian Munteanu, Tessa Thompson, Phylicia Rashad ve Jonathan Majors rol almakta.

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