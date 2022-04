Efsanevi müzik grubu The Rolling Stones, RS No9 Carnaby şirketi aracılığıyla, mücevher markası The Great Frog ile özel bir takı koleksiyonu çıkarttı. Bu özel iş birliğinden doğan takı koleksiyonu, The Rolling Stones albümü ‘Beggars Banquet’in ilk olarak 1968’de piyasaya sürülen orijinal albüm kapağının ikonik grafiklerinden ilham alınan koleksiyonda; ikonik albüm kapağından alınmış ayrıntılarla bir kafatası yüzük, Rolling Stones dil tasarımında bir bileklik, albüm kapağındaki dil figürü üzerine bastırılarak açılan bir zincir gibi parçalar yer alıyor. Koleksiyondaki her bir parça, 925 ayar İngiliz gümüşünden yapılmış ve 9 ayar sarı altın dil logosuyla süslenmiş.

Rolling Stones x The Great Frog mücevherleri, 8 Nisan’dan itibaren sadece Londra’daki Carnaby RS No 9’da 310’da satışa çıkacak.