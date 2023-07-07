Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, yıllar sonra ortaya çıktı. Armağan Çağlayan’ın ünlü isimleri konuk ettiği programa katılan Hatemo, aile ve sanat hayatıyla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Babasıyla ilgili anlattıkları duygu dolu anlar yaşattı.

90’lı yılların aranılan ismi Rober Hatemo, uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşıyordu. Ailesinde, sanat hayatında, askerlik yaparken hep öteki olduğunu söyleyen sanatçı, hayat hikayesiyle şaşırttı. 90’lı yıllarda yaşadıkları ise hayrete düşürdü.

Öldürülmesi için başına 50.000 Dolar ödül konulduğunu söyleyen Hatemo, olaylardan sonra bir süre yurt dışına çıktığını ve ortalık durulunca geri gelebildiğini söyledi.