İngiliz şarkıcı Robbie Williams, eşi Ayda Field ile beraber The Sun için verdiği bir röportajda eşiyle neredeyse hiç cinsel hayatları olmadıklarını açıkladı. 49 yaşındaki şarkıcı, “Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir. Bu işler böyledir” dedi.

Ayrıca Williams, “Depresyon tedavisinde bir süre testosteron kullandım ama bağımlı olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Kocaman kare omuzlarım olmuştu, iyi bir görüntü değildi. Ama testosteron kullanırken yaşadığımız cinsellik çok iyiydi. Bu da birbirimizden ne kadar hoşlandığımızı gösteriyor. Bunu özlüyorum” şeklinde konuştu.

Başarılı sanatçı, sözlerine Evlilikte cinsellik olamaması sadece eşinizle farklı sayfalardaysanız bir sorundur. Yani bir kişi bunu isterken diğeri istemiyorsa, ya da farklı beklentileriniz veya gereksinimleriniz varsa…” diyerek devam etti.

Ünlü ismin oyuncu eşi Ayda Field ise konu hakkında şunları söyledi:

“Samimiyet aşkın önemli ve anlamlı tarafıdır. Biz aynı fikirdeyiz ve mutluyuz. Bence insanlar cinsellik ile yakınlığı birbirine karıştırıyor. Kanepede televizyon izlerken, film izlerken ya da her neyse; her zaman sarılıp öpüşüyoruz, el ele tutuşuyoruz ve birbirimize dokunuyoruz.”