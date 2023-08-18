İlk kez Türkiye’de konser veren Robbie Williams, Bodrum’daki bir otelde hayranlarının karşısına çıktı. Williams, konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası “Feel”i de seslendirirken coşkulu anlar yaşandı. Konserde, dinleyicilerin 20 bin liraya yakın bilet ücreti ödediği öğrenildi.

Türkiye’deki ilk konserini veren Robbie Williams’ın Türk asıllı eşi Ayda Field sosyal medyada merak konusu oldu. Eşinin bütün hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Ayda Field, dün akşamdan beri sosyal medyada en çok aranan isimlerden oldu. Ayda Field, “Ayda Sabahat Evecan” adıyla Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Babası Türk, annesi ise Amerikalıdır.

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ile oyuncu eşi Ayda Field, neredeyse hiç seks yapmadıkları haberleriyle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Williams, “Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir” ifadelerini kullanmıştı.