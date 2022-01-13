Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Cihangir‘de görüntülendi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Sosyal medya hesabında, “Omicron, selam aleyküm” paylaşımıyla hastalığa yakalandığını duyuran Rıza Kocaoğlu, hastalık sürecinden bahsetti: “Pozitif çıktıktan sonra 2-3 gün ateşlenme oldu, ardından geçti şükür.”

“Tiyatroya yöneleceğim”

Son dönemde tiyatroya yöneleceğini belirten Kocaoğlu şunları söyledi: “Tiyatro oyunum devam ediyor, bu dönemde bolca tiyatro oyunlarına yöneleceğim. Görüşmede olduğum bir kaç proje var, netleşsin zaten haberiniz olur.”

“Öyle bir şey yok”

Yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” sözleriyle iddiaları yalanladı.