Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi gibi oyuncu olan Selin ışık ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu bir birliktelik sürdüren çift, her fırsatta basın mensuplarına gülümseyerek poz vermeyi ihmal etmiyordu. Ağustos ayında sevgilisi Selin Işık’ı annesiyle tanıştıran Rıza Kocaoğlu, evliliğe dair gelen sorulara da ‘Olacak inşallah’ şeklinde cevap vermişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

‘Posta’nın haberine göre Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık çifti ayrıldı. İlişkilerinin bittiği ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları sildiği iddia edilen Rıza Kocaoğlu’nun, bi önceki akşam katıldığı partiye, 2017 yılında ayrıldığı eski sevgilisi oyuncu Eylül Su Sapan ve meslektaş arkadaşı Yağız Can Konyalı ile katılması ise dikkat çekti.

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