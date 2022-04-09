Cihangir’deki Sur Balık’a giden Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık, çıkışta görüntülendi. Sevgilisiyle yakından ilgilenen ve paltosunu giymesine de yardımcı olan Kocaoğlu, fotoğraf çeken muhabirlere “Aldığınız görüntü yeterli, artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” dedi.

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre, Kocaoğlu, sevgilisine yöneltilen “Rıza Bey bazen sakal, bıyık bırakıyor, siz hangi imajını daha çok beğeniyorsunuz?” sorusuna da müdahale etti, muhabirlere “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diye sordu. Onun bu tepkisi sevgilisini güldürdü.