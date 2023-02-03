Geçtiğimiz akşam ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ isimli televizyon programına katılan Rita Ora, kendisine alınan yüzüğünü canlı yayında göstererek “Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı” sözleriyle espri yaptı.

Ora, “Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkâna götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli bir kuyumcu mağazasından alındığı öğrenilen yüzüğün değerinin yaklaşık 500 bin dolar olduğu söyleniyor.