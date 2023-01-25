Yönetmen Taika Waititi ile o zamanlarda sevgilisi olan Rita Ora, evlerinin balkonunda arkadaşları Tessa Thompson ile yakın çerçevede kameralara yansıması uzun süre gündemde yer edinmişti. ‘Üçlü aşk’ dedikodularının ardından Taika Waititi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Thor: Love and Thunder‘ filminin yapımcılarından sert tepkiler aldığı da iddia edilmişti. Geçtiğimiz yaz Taika Waititi ile gizlice evlenen Rita Ora, magazin gündeminde yankı uyandıran fotoğraflar hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

“Bunlar istediğimiz görüntüler değil”

‘Love and Thunder’ın yönetmenliğini gerçekleştiren Taika Waititi’nin bu olay yaratan görüntüsü, film yapımcılarından sert eleştiriler aldırmıştı. Ünlü yapım şirketleri tarafından, “Bunlar istediğimiz görüntüler değil” diye belirtildiği ortaya çıkmıştı.

Gizlice nikah masasına oturdular

Gündemde çalkalanan iddia ve eleştirilerin ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan Rita Ora ile Taika Waititi, geçtiğimiz ağustos ayında ise gizlice nikah masasına geçtikleri ortaya çıkmıştı. Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Hafta sonu boyunca Paris’ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar” notunu ekleyerek yüzük parmağında taşıdığı alyans ile dikkat çekmişti.

İddiaları yalanladı

Yaşanan olayların ardından Rita Ora, eşi Taika Waititi ve Tessa Thompson ile bir partide yakın bir halde yansımalarından sonra gündemde yankılanan ‘üçlü aşk’ dedikoduları hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora, bir basın yayını kaynağına konuşarak ortaya atılan iddiaları yalanladı. Rita, “Hiç çok fazla içki içtiğiniz ve herkesin en iyi arkadaşınızmış gibi olduğu bir durumda bulundunuz mu? Ve ertesi gün de ‘Dün dört saat boyunca birileriyle konuştum ve şu an o kişinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok’ dediniz mi? O fotoğrafta sadece birlikte iyi vakit geçiren bir grup arkadaş vardı. Taika ve Tessa’nın bir programı vardı ve herkes biraz rahatlamaya çalışıyordu.” ifadelerinde bulundu.

“İnternet dünyasında her şey unutulup gidiyor”

Yönetmen Waititi ise, daha öncesinde bu görüntülerle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Yönetmen, “Pek sayılmaz. Bence internet dünyasında her şey çok çabuk unutulup gidiyor. Ve ayrıca, Bu o kadar önemli mi? Hayır, gerçekten değil. Yanlış bir şey yapmıyordum.” diye belirtmişti.

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