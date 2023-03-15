12 Şubat’ta Super Bowl performansıyla herkesi büyüleyen Rihanna, geçtiğimiz günlerde de Oscar Ödülleri’nde sahne aldı. İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, aynı yıl hem Super Bowl hem de Oscar gecesinde sahne alan tek isim oldu.

Oscar Ödülleri’nde görkemli Lift Me Up performansının ardından Oscar partisine giden ünlü şarkıcı, görünümüyle çok konuşuldu. Gümüş rengi bir takım giyen Rihanna’nın büyüyen karnına 1.8 milyon dolar değerinde olan özel elmas göbek zinciri takması ise dikkat çekti.

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