Şarkı söylemeyi bırakırken de sahnelere geri dönerken de daima konuşuluyor. Rihanna, hem güçlü sesiyle hem de yepyeni bir koleksiyonla Super Bowl‘a hazırlanıyor. Savage X Fenty ile gönüllerimizi fetheden Rihanna, kapsayıcı markasında futbol rüzgarları estireceğe benziyor.

Savage X Game Day isimli kampanyayla tanıtılan ve Super Bowl’a özel hazırlanan bu kapsül koleksiyon 17 parçadan oluşuyor. Sweatshirt, şapka, bandana ve eşofman gibi rahat silüet öznelerinden oluşan Game Day Amerikan futbolunun ruhuna yakışan bir tavır sergiliyor.

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