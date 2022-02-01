Ünlü şarkıcı Rihanna eşi Asap Rocky ile birlikte hamilelik pozları verdi.
33 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, 10 yıldır birlikte olduğu rapçi Asap Rocky ile ebeveyn olmaya hazırlanıyor.
Rihanna, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asap Rocky ile ebeveyn olmaya hazırlanıyor.
Rihanna, hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York’ta 5 bin sterlinlik pembe bir paltoyla dolaşırken poz verdi.
Çekilen fotoğraflarda soğuk havaya rağmen montunun önünü açarak gezen Rihanna, hamile olduğunu gösterdi.