Rihanna‘nın anavatanı Barbados, onun “elmas gibi parlamaya” devam etmesi isteği üzerine Rihanna‘yı ulusal kahraman ilan etti.

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna‘nın 2012 yılında yayınladığı ‘Diamond’ (Elmas) şarkısından yapılan alıntı ise takdire şayandı.

Şarkıcı Pazartesi günü memleketi Barbados‘ta ülkenin cumhuriyet haline geldiğinin işareti olan cumhurbaşkanlığı açılışı sırasında onurlandırken, Barbados Başbakanı Mia Mottley kalabalığa sunduğu; “Minnettar bir ulus adına, daha da gururlu bir halk adına, size Barbados’un ulusal kahramanı olarak atanan Büyükelçi Robyn Rihanna Fenty’yi sunuyoruz.” sözlerinin ardından, “Bir elmas gibi parlamaya ve işlerinizle, eylemlerinizle ve nereye giderseniz gidin krediyle ulusunuza onur getirmeye devam edin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.





Ayrıca, büyük destek gören bir hamleyle Karayip ülkesi olan Barbados, ilk İngiliz gemisinin Karayip adalarının en doğusuna gelmesinden neredeyse 400 yıl sonra bir cumhuriyet haline gelerek İngiliz monarşisiyle ilişkileri resmi olarak kesti.