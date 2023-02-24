Rapçi ASAP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan ve 13 Mayıs 2022’de ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna, geçtiğimiz haftalarda Super Bowl’un devre arası şovunda sahne kıyafetinden belirgin olan karnıyla ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

İkinci kez anne olma heyecanını yaşayan Rihanna, 12 Mart’ta düzenlenecek olan 95’inci Oscar Ödülleri Töreni’nde ‘Black Panther: Wakanda Forever’dan filminin müziği ‘Lift Me Up’ şarkısını seslendireceği iddiaları ortaya çıktı.

Müziği Tems, Rihanna, Ryan Coogler ve Ludwig Goransson’a sözleri ise Tems ve Ryan Coogler’a ait ve Rihanna’nın sesinden dinlediğimiz ‘Lift Me Up’ şarkısı ‘En İyi Orijinal Şarkı’ dalında ilk kez Oscar’a aday olmuştu.

Jimmy Kimmel’in sunuculuğunu üstleneceği 95’inci Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.

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