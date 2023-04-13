Asap Rocky ile birlikteliğinden ikinci bebeğine hamile olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, son olarak 148 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni kareler yayınladı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Rihanna, adını henüz bilmediğimiz oğlunun Paskalya Bayramı fotoğraflarına “Ona Bakın” notunu düştü.

35 yaşındaki şarkıcının, çimenlerin üzerinde oyuncak yumurtalar ve tavşanlarla oynayan bebeğinin fotoğraflarına kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları önümüzdeki mayıs ayında 1 yaşına girecek olan bebeği, babası ASAP Rocky’e benzediğini belirterek “Aynı babasına benziyor”, “Yüzünü babasından almış” gibi yorumlar yaptı.