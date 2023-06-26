Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, son yıllarda sadece sahne şovlarıyla ya da müziğiyle değil aynı zamanda iç çamaşırı markasıyla da kariyerine devam ediyor.

Beş yıl boyunca Savage X Fenty iç çamaşırı markasının CEO’luğunu yapan 35 yaşındaki şarkıcı, bu görevinden artık ayrılacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, “Savage X Fenty vizyonumuzun sektörü son beş yılda bu kadar inanılmaz bir büyüklükte etkilediğini görmek çok güzeldi. Bu bizim için sadece bir başlangıç ve her zaman tüketiciyle bağlantı kuracak şekilde genişlemeye devam edeceğiz” dedi.