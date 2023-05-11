Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile uzun süredir birlikte olan Rihanna, ilk bebeğini 2022 dünyaya getirmişti. Hayranları tarafından adı merak edilen bebeğinin ismini açıklamama kararı alan Rihanna, ünlü bir derginin çekimlerinde bebeğiyle beraber poz vermişti.

Independent’ın haberine göre; İkili, 13 Mayıs 2022 de kucaklarına aldığı bebeklerinin ismini kamuoyu ile paylaştı. Bebeklerinin doğum sertifikasını paylaşan çiftin, oğullarına verdikleri ismi hip hop grubu Wu-Tang Clan’ın solisti RZA’dan esinlendiği ortaya çıktı.